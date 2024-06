Bebê cai em balde com água e morre afogado em Nioaque

No último sábado(15),um bebê de 1 ano e 4 meses morreu afogado após cair em um balde com água na cidade de Nioaque, localizada a 183km da Capital. O ocorrido foi no Bairro Bahia.

De acordo com informações do site Jardim News, o acidente trágico ocorreu quando a mãe estendia roupas e não viu o bebê se aproximar do balde com água, onde acabou caindo dentro.

A criança foi socorrida e levada ao hospital, mas já chegou sem vida no local. O corpo foi levado ao IML de Jardim para exames e foi liberado.

O sepultamento foi no domingo (16). As investigações continuam,O caso é dado como “morte a esclarecer”

