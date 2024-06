Após atropelamento em rodovia de MS, anta será eutanasiada

No domingo (16), uma anta com cerca de 80 quilos foi resgatada às margens de rodovia estadual pela PMA (Polícia Militar Ambiental) de Dourados após ser atropelada.

O animal teve fratura na coluna e devido a gravidade do acidente irá passar por eutanásia. No momento, a anta se encontra em unidade veterinária na cidade de Dourados aguardando o procedimento

A ocorrência foi acompanhada por um médico veterinário da PMA que prestou os primeiros atendimentos. A anta é jovem. Ela precisou ser sedada antes do transporte até o Cras do município.

