Batalhão de Trânsito da Polícia Militar realiza “operação águia de aço”

Na noite de ontem (19), o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran) realizou operação águia de aço, para fazer o monitoramento na Av. Afonso pena local onde pessoas se acabam se reunindo para realizar manobras, exibições com veículos automotores.

De acordo com o Major Everton, do BPMTran é uma parceria entre a equipe de inteligência e agentes de solo. ” Diante disso, o batalhão de trânsito vai estar com a nossa equipe de inteligência com a utilização do drone, monitorando imagens desses locais com equipes em terra, caracterizados. Assim que identificado um alvo, é repassado. Passado a equipe terra o drone faz o acompanhamento do início ao fim da abordagem”. Explicou

Durante a operação nove veículos foram apreendidos entre eles motocicletas e um automóvel

Os motociclistas, fazem desde manobras, empinam usando somente de uma roda, dando grau, e os veículos ficam fazendo arrancada brusca e utilizando disso para fazer exibições. Isso se configura como uma infração, é um crime de trânsito, colocar em risco a vida de terceiros no local.

