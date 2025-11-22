Bandidos invadem condomínio de luxo em Nova Andradina e levam joias e dinheiro

Criminosos invadiram um condomínio de alto padrão em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, e arrombaram ao menos duas residências na noite dessa sexta-feira (21). Os bandidos fugiram levando um verdadeiro arsenal de armas de fogo, além de joias, dinheiro e outros objetos de valor. A Polícia Civil e a Polícia Militar realizam buscas na região para localizar os suspeitos.

A primeira vítima, de 53 anos, relatou que deixou sua casa por volta das 19h para jantar com a família. Ao retornar, às 21h50, encontrou a porta arrombada e o cofre completamente destruído. Do local, os criminosos levaram três armas, um revólver calibre .357, uma pistola 9mm e uma pistola calibre .22, todas da marca Taurus.

Durante as diligências, os policiais descobriram que outra residência também havia sido violada. O proprietário, de 50 anos, contou que os invasores romperam a porta dos fundos usando uma chave de fenda, deixada caída no corredor. No quarto principal, os bandidos localizaram o cofre do closet e fizeram um segundo grande saque: três pistolas Glock calibre 9mm, um revólver calibre .38, um revólver calibre .32, um revólver .44 Magnum e uma pistola calibre .22.

Além das armas, as vítimas informaram o furto de joias, dinheiro e outros pertences pessoais, que ainda serão catalogados para complementar o boletim de ocorrência.

Durante as buscas no local, a polícia encontrou um pé de cabra no terreno ao lado de uma das casas, possivelmente usado para o arrombamento. Próximo ao muro dos fundos do condomínio, foram localizadas uma escada telescópica, outras ferramentas e a concertina rompida, indicando o ponto de acesso utilizado pelos criminosos.

A área foi isolada, e equipes da Polícia Civil realizaram os primeiros levantamentos. A Polícia Científica esteve no condomínio para coletar impressões digitais e outros vestígios que possam ajudar na identificação dos autores.

Imagens de câmeras de segurança registraram dois suspeitos circulando pelo local no horário do crime. As gravações foram entregues às autoridades e devem auxiliar no avanço das investigações.

A polícia trata o caso como furto qualificado com destruição de obstáculo e segue em busca dos responsáveis.

