Bandidos fazem arrastão em casas no fim de ano e são presos pela Derf

Três assaltantes foram presos por policiais da Derf (Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos), o trio que invadiu três residências no período de festas de fim de ano subtraiu joias, ouro e relógios, em Campo Grande.

Conforme a polícia, os bandidos escolhiam casa de alto padrão por, segundo a polícia, acreditarem que nestas residências havia objetos de ouro. A quadrilha escolhia as vítimas e começavam acompanhar a rotina das famílias e o tempo que elas costumavam ficar fora nos dias de festas.

Nas três casas assaltadas foram levados além de joias, televisores, relógios e perfumes. Um veículo Pálio cinza era usado para os bandidos fugirem.

Os nomes dos bandidos presos não foi divulgado, mas a polícia informou que eles tiveram prisão preventiva decretada pela justiça.

Ainda conforme a polícia, um deles, conhecido com ‘Corote’ foi encontrado ao deixar estabelecimento penal de regime semi-aberto na Vila Sobrinho, ele já cumpre pena pelo mesmo crime. O segundo preso foi capturado com o veículo usado para a fuga e o terceiro também foi encontrado em sua residência com os objetos furtados.

O carro usado nas fugas, e os objetos encontrados foram levados para Derf onde os envolvidos foram ouvidos e confessaram os crimes e ainda afirmaram que venderiam às joias no mercado ilegal. Todos foram indiciados por associação criminosa e furto qualificado.