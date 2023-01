Cidade do Natal, Eco Park e Circo dos Sonhos são as opções de lazer para essa sexta-feira

Chegamos ao primeiro fim de semana – “efetivo” – de 2023, que se inicia hoje (6): época em que alguns estão viajando, na praia, no exterior, aproveitando as merecidas férias e curtindo com a família, ou com os amigos, e a Cidade Morena parece meio vazia. Para quem não viajou nossa agenda traz dicas para entretenimento e diversão.

Para alegria de quem gosta das artes circenses, nesta sexta-feira (6), às 20h, tem a estreia do Circo dos Sonhos, do ator Marcos Frota, com o espetáculo “Alakazan – A Fábrica Mágica”.

A trama toda acontece dentro do sonho de uma garotinha, Ly, que, despertada por um mágico, vai parar no circo. E ali, naquele ambiente de sonhos, que a plateia é convidada a viver essa aventura que traz à cena o duelo entre os personagens Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly, a já conhecida menininha do Circo dos Sonhos.

Ly é uma criança curiosa, que toca e fotografa tudo ao seu redor. Em uma visita à biblioteca, ela é surpreendida por Alan, que surge como num passe de mágica e lhe entrega um livro especial, retirando o tablet de suas mãos. A partir daí, encantada pelo livro, a pequena entra em uma aventura no fantástico mundo da Fábrica Mágica, onde tudo é possível e muita coisa acontece.

Confira todas as atrações desta sexta-feira:

Eco Park

Clube funciona das 9h às 18h, com day use ao preço de R$ 100 para adultos; R$ 50 para crianças de 6 a 11 anos, e crianças de 0 a 5 não pagam. Mais informações: 672020- 0709 (WhatsApp).

Cidade do Natal

A Cidade do Natal vai funcionar nos altos da Avenida Afonso Pena, no Parque das Nações Indígenas, e neste ano tem novidades relacionadas à acessibilidade, com a Casa do Papai-Noel, praça de alimentação, Coreto Encantado, atrações variadas diárias, shows musicais e parque de diversões, sempre das 17h às 22h30.

Circo dos Sonhos

O Circo dos Sonhos está montado no estacionamento da Fórmula Academia, no Shopping Campo Grande. O espetáculo tem duração de 1h40 e as sessões acontecem de terça-feira a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os preços para a lateral são de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Para a central inteira, são R$ 70 e R$ 35 a meia. A VIP inteira está R$ 100 e a meia, R$ 50, sendo que a meia-entrada compreende crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos.

Mais informações sobre compras de ingressos podem ser feitas por meio dos telefones (11) 20760087 / (11) 99777 7177, ou pelo site www.circodossonhos. com.

Blues Bar

Sexta-feira, no Blues Bar, tem Iron Maiden Tribute, com a banda MindEvil e abertura da banda Nomads. Os ingressos custam R$ 30 (terceiro lote) e podem ser adquiridos por meio do link: https://www. sympla.com.br/evento/iron- -maden-tribute-blues-bar-o- -retorno/1831283. O Blues Bar fica na Rua 15 de Novembro, 1.186, Centro.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS

Confira mais a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.