Banco do Brasil alerta sobre golpe de falso concurso público

O Banco do Brasil (BB) emitiu um alerta nessa quinta-feira (30) sobre um golpe que tem utilizado o nome da instituição para enganar candidatos interessados em concursos públicos. Criminosos criaram uma página de inscrição falsa e solicitam pagamento de taxas via Pix ou boleto, levando internautas a perder dinheiro.

Em comunicado oficial, o BB classificou a circulação dessas informações como “notícias falsas” e “desinformação”. A instituição reforçou que, no momento, não há previsão para um novo concurso e que qualquer novidade sobre o tema será divulgada pelos canais oficiais. “O BB reforça que não há definição sobre um novo concurso no momento e, por padrão administrativo, sempre comunica formalmente toda e qualquer novidade relevante sobre o tema”, afirmou.

O golpe tem início com a criação de uma página de inscrição falsa, que simula um site oficial do BB. O candidato, ao clicar no link malicioso, é redirecionado para um segundo ambiente digital igualmente falso. Neste site fraudulento, são solicitados pagamentos para inscrição e para a compra de apostilas de estudo.

O Banco do Brasil reforça a importância da atenção ao acessar informações sobre concursos e alerta sobre cuidados necessários:

– Desconfie de links recebidos por e-mail, SMS ou redes sociais.

– Evite clicar em links suspeitos que prometem inscrição imediata em concursos.

– Consulte sempre os canais oficiais do Banco do Brasil para confirmação de informações.

– Verifique o destinatário antes de realizar qualquer pagamento via Pix ou boleto.

Caso tenha efetuado pagamento indevido, entre em contato com o banco para tentar contestar a transação.

Para informações seguras e oficiais sobre concursos e outros serviços, o Banco do Brasil disponibiliza os seguintes canais:

– Site oficial: www.bb.com.br

– Central de Relacionamento BB (24h por dia): 4004 0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (demais localidades)

– SAC: 0800 729 0722

O Banco do Brasil segue monitorando o caso e reforça a importância da segurança digital para evitar prejuízos aos candidatos e à população em geral.

