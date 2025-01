Ibama abre concurso com 460 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriu nesta quinta-feira (30), as inscrições para um novo concurso público. No total, são ofertadas 460 vagas para candidatos de nível superior nos cargos de analista administrativo e analista ambiental. Os salários iniciais chegam a R$ 9.994,60.

Do total de vagas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência.

As inscrições podem ser feitas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador da prova. Para efetuar o cadastro, os candidatos devem fornecer informações como CPF e CEP. O prazo para inscrição termina em 18 de fevereiro, às 18h.

A taxa de inscrição é de R$ 95,00. No entanto, candidatos que sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa.

As vagas estão distribuídas por todos os Estados do Brasil, sendo 130 destinadas ao cargo de analista administrativo e 330 para analista ambiental. Ambas as funções possuem remuneração inicial de R$ 9.994,60.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para ocorrer no dia 6 de abril e serão aplicadas em todas as capitais do país e no Distrito Federal. Os exames terão duração de 4 horas e 30 minutos. O resultado final do certame está programado para ser divulgado em 7 de maio.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais