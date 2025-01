Festa do Pequi e Carnaval são as atrações principais da agenda cultural

Feiras criativas, DJs, espetáculo de teatro e festa solidária são opções de entretenimento para Capital

Corumbá em festa

A praça do Bairro Cravo Vermelho I, em Corumbá, irá receber roda de samba e baile infantil neste fim de semana, para abrir a programação de Carnaval na cidade, que terá atividades todos os fins de semana, com desfile oficial das escolas de samba e blocos em março.

O lançamento do Carnaval será na quinta-feira, 13 de fevereiro, no Jardim da Independência, com batalha de confetes e roda de samba. Mas, a programação começa mais cedo, no sábado, dia 1°, com realização da ‘Folia Nos Bairros’, a partir das 17h, na praça do bairro Cravo Vermelho. No domingo, dia 02, no mesmo horário, a ‘Folia Nos Bairros’ – evento que é uma das novidades para este ano – na praça do bairro Popular Nova.

No Carnaval ‘oficial’ dez escolas vão à passarela do samba: Império do Morro, Unidos da Vila Mamona, A Pesada, Acadêmicos do Pantanal, Estação Primeira do Pantanal, Mocidade Independente da Nova Corumbá, Imperatriz Corumbaense, Unidos da Major Gama, Caprichosos de Corumbá e Marquês de Sapucaí. A Império do Morro, atual campeã, busca defender o título.

Além das escolas de samba, a folia corumbaense também conta com a participação de diversos blocos carnavalescos, incluindo oficiais, independentes e de sujos. Em 2024, 11 blocos oficiais desfilaram na avenida General Rondon.

Festa do Pequi

Nos dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro, o distrito de Camisão, em Aquidauana, será o cenário de um dos eventos mais aguardados da região: a 4ª edição da tradicional Festa do Pequi. A celebração, que enaltece o sabor inconfundível do pequi, promete movimentar os cidadãos e atrair turistas em busca de um fim de semana repleto de lazer, gastronomia e cultura.

A programação musical inclui apresentações no palco principal: no dia 31 de janeiro, a partir das 19h, Gabriel Castilho abre a noite, seguido pela dupla Lino & Nando; no dia 1º de fevereiro, também às 19h, o Grupo Campezito e a cantora Gleici Helena se apresentam. No domingo, 2 de fevereiro, a festa começa cedo, com a praça de alimentação oferecendo um delicioso almoço a partir das 11h, seguido pelo show da dupla Michel & Felipe.

Sexta-feira (31)

DJ Marquinhos Espinosa

Nesta sexta-feira, 31 de janeiro, o Casarão vai ferver com um DJ set imperdível de ninguém menos que Marquinhos Espinosa! A noite começa com entrada grátis até às 21h30, e após esse horário, a entrada custa apenas R$ 10. Já no sábado, 1º de fevereiro, a vibe será nostálgica com o DJ Chico, que vai embalar a noite com os sucessos do Brasil anos 70, trazendo toda a energia da trilha sonora do filme “Ainda Estou Aqui”. O melhor: a entrada é gratuita durante toda a noite! O evento começa às 20h e vai até as 2h, na Vexame, na Avenida Calógeras, 3100.

Shopping Campo Grande

Na sexta-feira (31), a diversão no Shopping Campo Grande começa com atrações para todos os gostos. Na Yuup! Play, o público pode aproveitar a promoção de férias, onde ao comprar um passaporte para brincar, o cliente ganha o dobro de bônus para curtir jogos, carrossel e piscina de bolinhas. Para quem busca mais aventura, o Parque Mônica Esportes segue com suas atividades radicais, como infláveis e espaços temáticos da Turma da Mônica, garantindo diversão para crianças de 2 a 13 anos. Também no shopping, o Parque Kinder oferece um circuito de desafios com piscina de bolinhas, perfeito para os pequenos de 1 a 12 anos.

1ª Noite do Flashback

O primeiro Flashback do ano promete ser incrível no Blues Bar! Nesta sexta-feira, 31 de janeiro, a pista vai ferver com as apresentações de Patty Araújo e da banda Control A. A entrada é limitada e será vendida apenas na hora, por R$ 30,00, então chegue cedo para garantir o seu lugar! Não perca a oportunidade de reviver grandes sucessos e curtir uma noite memorável. O bar fica localizado na rua 15 de Novembro, 1186.

Sábado (1)

Feira do União

Neste sábado, 1º de fevereiro, a “Feira do União” volta a Campo Grande (MS) a partir das 16h, na Praça Generoso da Costa Benevides, em frente à Padaria União do seu Dorival. Com mais de 20 barracas, a feira oferece desde brechó e variedades até comidas típicas e material escolar. Aproveite a nova iluminação da praça e as atrações culturais preparadas para a ocasião. A novidade deste ano fica por conta da nova iluminação da praça e das atrações culturais que prometem animar ainda mais o evento. Não perca a oportunidade de fortalecer a identidade do bairro e celebrar a comunidade local.

Geração MTV

Neste sábado, 1º de fevereiro, a Canalhas Cervejaria em Campo Grande (MS) será o palco de uma noite especial com Bortoti e Kefla, que relembram a época de ouro da MTV Brasil. A programação promete reviver os maiores sucessos que marcaram uma geração, trazendo músicas que fizeram parte do cotidiano de muitos. Será um evento para cantar, dançar e curtir grandes clássicos que ainda fazem parte da memória afetiva de muitos. O evento será no Canalhas Cervejaria localizado na R. Oceano Atlântico, 99, a partir das 22h. Os ingressos estarão disponíveis na plataforma Sympla.

Festa das Crianças

Neste sábado, 1º de fevereiro, das 13h às 17h, o Yasmim Buffet e Eventos será palco da segunda edição da Festa das Crianças, evento que combina diversão e solidariedade para crianças de 2 a 12 anos, acompanhadas dos pais. A programação contará com diversas brincadeiras e delícias como cachorro-quente, pipoca, refrigerante e suco. Para participar, basta realizar a doação de um pacote de 5 quilos de arroz, que será destinado ao projeto Fraternidade na Rua, em parceria com a Clínica da Alma. A ação visa ajudar pessoas em situação de rua ou dependência química na Capital. A expectativa é reunir 70 crianças, por ordem de chegada, e quem não puder comparecer pode fazer uma contribuição de R$ 25. Mais informações pelo telefone 67 99308-7024. O evento acontece na Avenida Presidente Café Filho, 1321, Vila Almeida.

Feira Ziriguidum

A Feira Ziriguidum irá agitar a Capital logo no primeiro dia do mês com muita economia criativa, gastronomia, arte, e lazer, com shows de Beca e Silveira, Dovalle, Louva Dub e lançamento do livro do arquiteto Rubens Moraes da Costa. A feira é realizada das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho.

Turma do Bolonhesa

Todos os sábados, às 16h, até 15 de fevereiro, a Estação Cultural Teatro do Mundo irá oferecer uma programação especial com a Turma do Bolonhesa, grupo conhecido por sua mistura de palhaçaria, teatro e contação de histórias. Para este sábado, o espetáculo “Romeu e Julieta” (01/02) é para todas as idades. Sob a direção de Fernando Lopes, que também interpreta o Palhaço Bolonhesa, o espetáculo se destaca pela metalinguagem, convidando o público a refletir sobre o processo teatral enquanto se diverte. O espetáculo está localizado na R. Barão de Melgaço, 177.

Domingo (2)

Feira Borogodó

Com muita cultura e economia criativa, a Feira Borogodó desse domingo chega a sua oitava edição, com esquenta para o Carnaval, das 9h às 15h, na Praça do Coophafé, na Rua das Garças, 3164. A feira, que aumentou de tamanho, terá mais de 350 expositores, de moda, decoração, gastronomia, produtos veganos e mais. Além disso, a programação terá blocos de rua e apresentações culturais, com o grupo Cia D’Água na Peneira, Mara Cel, DJ Tamys e Grupo Mistura das Minas. Para quem pensa em levar um novo companheiro, seja felino ou canino, a feira ainda traz a Feira de Adoção Consciente de Pets, para quem deseja adotar de formar de responsável.

Carnaval Ponto Bar

O bloco Carnavadia do Ponto Bar promete agitar Campo Grande com uma noite de muita folia e diversão! Neste domingo, o bar estará transformado para receber uma programação especial, com DJs comandando sets de músicas típicas de carnaval, além de decoração temática que vai mergulhar os foliões no clima da festa. A recomendação é preparar a fantasia, caprichar no glitter e trazer o samba no pé para curtir a noite ao máximo. O evento será na Rua Dr. Temístocles, 103, e o custo de entrada será divulgado em breve.

Amanda Ferreira e Carolina Rampi