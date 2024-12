Ano mais quente da história termina com temperaturas próximas de 40°C em Mato Grosso do Sul

O ano de 2024, reconhecido como o mais quente da história do planeta, encerra com temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul. Segundo a meteorologia, os termômetros alcançam marcas próximas dos 40°C em diversas regiões do Estado, com predomínio de sol, mas sem descartar pancadas de chuva e tempestades em áreas isoladas. Essa instabilidade climática deve persistir até quinta-feira.

Em Campo Grande, o dia começou com céu claro e temperatura de 25°C. A máxima prevista para hoje é de 34°C. Amanhã (1º), a previsão é de máxima de 33°C. Na quinta-feira (2), as chuvas devem retornar, reduzindo a máxima para 31°C, e na sexta-feira (3)os termômetros podem registrar 27°C.

Na região pantaneira, o calor predomina, com máximas de 39°C em Porto Murtinho, 37°C em Corumbá, 36°C em Aquidauana e 32°C em Coxim. No sul do Estado, Ponta Porã deve registrar máxima de 34°C e Dourados, 37°C. Outras cidades também enfrentam altas temperaturas hoje, 37°C em Maracaju, 36°C em Jardim, 35°C em Água Clara e Bonito, 34°C em Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina, 32°C em Paranaíba e Bataguassu, e 29°C em Chapadão do Sul.

A população deve ficar atenta às condições do tempo e adotar medidas para se proteger do calor e das chuvas fortes previstas para os próximos dias.

