Avó e dois netos ficam feridos após carro bater em poste na Avenida Coronel Antonino

Uma avó e dois netos ficaram feridos após o carro em que estavam colidir contra um poste de distribuição de energia elétrica na noite desse sábado (13), na Avenida Coronel Antonino, em Campo Grande. O acidente ocorreu em um trecho próximo a um atacadista, na região do bairro Morada Verde.

Segundo informações preliminares, a condutora seguia pela avenida com as crianças quando teria perdido o controle da direção, resultando na batida. A dinâmica exata do acidente, no entanto, ainda é apurada pelas autoridades. No veículo, um Fiat Uno, estavam um bebê de cerca de dois anos e uma menina de aproximadamente 8 anos, além da motorista, avó das crianças. Com o impacto, a mulher ficou presa às ferragens, exigindo um trabalho mais complexo das equipes de resgate.

O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). De acordo com os socorristas, a perna e o joelho da motorista ficaram presos sob o painel do carro, o que demandou o corte de parte da estrutura do veículo e dos pedais para a retirada segura da vítima.

Após o resgate, a condutora foi encaminhada à Santa Casa em uma viatura de suporte avançado do Corpo de Bombeiros. As duas crianças também foram levadas ao hospital para avaliação médica. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

A colisão causou danos ao poste de energia elétrica, mas não houve confirmação de interrupção no fornecimento na região. Durante o atendimento da ocorrência, o trecho da Avenida Coronel Antonino registrou lentidão no trânsito. A apuração sobre as circunstâncias do acidente segue em andamento.

