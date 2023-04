Autor de morte contra ex-esposa em SP é preso no Bairro Tiradentes

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), prendeu na segunda-feira (24), um jovem de de 22 anos, apontado como responsável pela morte da ex-esposa Stefani Cardoso dos Santos, 20, com três tiros, na madrugada de quinta-feira (20), no município de Monte Mor, em São Paulo.

Segundo as autoridades, a jovem foi assassinada em frente à própria casa, sendo abordada por ele quando chegava do trabalho. O suspeito foi até o local porque não aceitava o fim do relacionamento. Uma discussão começou e, na sequência, a vítima foi agredida e atingida com disparos de arma de fogo no rosto, abdômen e ombro direito.

A mulher, que já tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, foi socorrida pelo próprio pai e levada para o Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus. De acordo com os médicos que a atenderam, ela já chegou em parada cardiorrespiratória e morreu pouco tempo depois.

Investigação

Durante o final de semana, os investigadores da DERF receberam denúncia anônima proveniente da cidade, onde os fatos ocorreram, informando que o autor havia fugido para Campo Grande logo após cometer o assassinato.

Em seguida, houve contato por parte da DERF com a Delegacia de Monte Mor, quando se obteve a confirmação dos fatos e acesso ao mandado de prisão expedido pela 2º Vara daquela Comarca.

Na tarde dessa segunda-feira, uma equipe da DERF localizou o autor na casa de parentes do Bairro Tiradentes, quando foi preso, não oferecendo resistência. Por fim, o suspeito foi encaminhado para a sede da Especializada, onde confirmou que fugiu para Campo Grande de ônibus, no mesmo dia do crime. Acesse também: Polícia resgata irmã da menina de 3 anos encontrada morta na fronteira

