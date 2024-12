Autor de latrocínio que vitimou ex-superintendente de cultura da Capital é adolescente

Foi apreendido, no início da tarde desta sexta-feira (13), adolescente de 17 anos responsável pelo roubo e morte do professor universitário e ex-superintendente de Campo Grande, Roberto Figueiredo, na madrugada de hoje. Junto dele foi preso, também, um homem de 22 anos, que dirigia o veículo no momento em que foi encontrado.

Conforme informações repassadas pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento na região sul da Capital, após receberem informação de que veículo estaria transitando pelos bairros.

Ao passarem pela Rua da Divisão, próximo da Rua Rachel de Queiroz, no bairro Aero Rancho, visualizaram o Jeep Renegade passando pela via, momento em que houve a abordagem. Quando perguntado, o motorista contou que recebeu o veículo de outro rapaz, com quem ingeriu bebida alcoólica.

Disse, ainda, que esse jovem confessou ter matado um homem e que havia “se dado bem”, pois além do carro, estava com os cartões de crédito e notebook da vítima. Ambos continuaram bebendo e ficaram dando voltas pela cidade com o automóvel. Uma terceira pessoa envolvida no crime não foi localizada.

O adolescente foi encontrado escondido em uma casa do bairro Portal Caiobá e confessou a autoria do crime. Todos foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso será registrado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram