PF faz operação contra compra de votos em Naviraí

Nesta manhã (13), a PF (Polícia Federal) realizou uma operação contra compra de votos no município de Naviraí (MS).

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral. As investigações tiveram inicio após o dia das eleições e foi desencadeada na semana seguinte.

Conforme informações, o esquema de compra de votos era feito por meio de abastecimentos de combustível em nome de um clube esportivo.

Durante as investigações, os policiais também descobriram outros participantes envolvidos no esquema criminoso, com a atuação de logística no transporte de eleitores no dia das eleições, fornecimento de falsos atestados médicos e benefícios em dinheiro para eleitores e intermediadores.

