DOF apreende caminhonete furtada e outros materiais utilizados para praticas de crimes, em Iguatemi

Na noite de ontem (12), uma caminhonete Toyota Hylux furtada, quase meia tonelada de maconha, e armamento de guerra foram apreendidos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em uma residência, no Jardim Nova Esperança, em Iguatemi.

Os agentes realizaram a apreensão após receberem uma denúncia anônima. Ao vistoriarem o local, encontraram fardos de maconha, dois fuzis AK 47, e 337 munições calibre 7,62. A caminhonete possivelmente servia para transportar as armas e os entorpecentes.

Durantes as buscas na residência ninguém foi encontrado.

O material, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

