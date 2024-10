Autor de homicídio ocorrido em Dourados é preso e alega legítima defesa após discussão por dívida com drogas

Ricardo Magalhães, de 43 anos, foi preso, na manhã desta quarta-feira (23), em Dourados, distante 239 quilômetros de Campo Grande, acusado de ser o autor do homicídio que vítimou Mayson Ribeiro Gonçalves, de 33, na noite de sábado (19).

O homem foi localizado por policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) na mesma região onde o crime aconteceu. Na delegacia, contou que a vítima teria o ameaçado durante uma cobrança de dívida de R$ 150 por conta de drogas.

Conforme o autor, Mayson teria ido até a casa dele, o que motivou a briga. Além disso, alegou que a vítima também planejava matá-lo, mas se antecipou durante a discussão. A arma utilizada no homicídio, um revólver calibre 38, foi entregue à polícia pelo advogado do suspeito.

Com antecedentes criminais por tentativa de homicídio, furtos, ameaça, receptação e violência doméstica, Ricardo já estava sendo procurado pela polícia. Contra ele havia mandado de prisão por evasão do presídio semiaberto.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram