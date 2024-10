Homem morre baleado pela polícia após reagir a abordagem

Na manhã de hoje (23), um homem identificado como Félix Antônio Ramires Fernandes morreu após reagir a uma abordagem policial, na cidade de Bela Vista.

Segundo informações, a PM (Polícia Militar) foi até o imóvel do rapaz, localizado no Bairro Espírito Santo, e Félix acabou reagindo a esta abordagem, momento no qual a PM revidou os disparos.

Até o momento não há informações sobre o que levou o jovem a ser investigado pelos policiais.

O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Bela Vista e o caso segue sob investigação.

