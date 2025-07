Autor de feminicídio é preso dois dias após o crime em Costa Rica

A Polícia Civil de Costa Rica prendeu na tarde desta segunda-feira (30) o autor do feminicídio ocorrido no último dia 27 de junho no município, a 384 quilômetros de Campo Grande. A prisão foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG), com apoio operacional da Polícia Militar, após dois dias de diligências ininterruptas.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, havia fugido logo após o crime, desencadeando uma intensa operação de busca pelas forças de segurança. Ele foi localizado em uma área da zona rural da cidade, onde estava escondido. A partir das informações levantadas, foi montado um plano de ação rápido e estratégico, que resultou na prisão do foragido sem resistência.

A ordem de prisão preventiva foi expedida após representação feita pela autoridade policial plantonista. Após a captura, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, onde permanece preso e à disposição da Justiça.

Este é o primeiro feminicídio registrado na cidade em dois anos. O último caso havia ocorrido em junho de 2022. O caso segue sob investigação.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais