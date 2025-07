Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Contagem regressiva

Dentro de 12 meses, os partidos estarão entrando no mês das convenções que definirão candidatos para disputa eleitoral pela presidência da República, governos dos Estados, Senado Federal, Câmara Federal, assembleias legislativas. Será um cenário diferente das disputas anteriores, pois, em razão da mudança da Legislação, está prevista uma redução no número de partidos e de candidatos.

Em função desta nova realidade, ainda no segundo semestre de 2025, devem se acelerar composições de federações, incorporações, fusões, criação de partidos. Muito embora o quadro de filiados aptos a concorrer pelos partidos tenha que estar consolidado em abril de 2026, muitos encaminhamentos de adesões já estão se acelerando desde já.

Colada

A senadora Tereza Cristina (PP) está cada dia mais colada no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acreditando possa vir a ser escolhida como candidata a vice caso ele concorra à presidência da República.

Concorrência

Na Governadoria já se tem como certo que será impossível a composição de uma frente única pela reeleição do governador Eduardo Riedel. Nem mesmo no segmento da extrema-direita e da centro-direita está difícil impedir o racha.

Pesquisa

O senador Nelsinho Trad tem pesquisas que o colocam em situação competitiva caso venha a concorrer tanto ao Governo do Estado quanto a reeleição para o Senado.

OAB

Dizem que pela primeira vez a OAB poderá ter um nome reconhecidamente representante da categoria dos advogados concorrendo nas eleições de Mato Grosso do Sul.

Prefeitos insatisfeitos

A crise financeira já assumida até pelo governador Eduardo Riedel está deixando os prefeitos à beira de ataque de nervos. O socorro do Parque dos Poderes começa a ficar cada vez mais improvável e isso pode ter reflexos no fechamento das contas em dezembro.

Encruzilhada

A família Trad vive uma verdeira encruzilhada nesta pré-campanha, pois tem Nelsinho Trad bolsonarista desde a primeira viagem vdo Capitão aos Estados Unidos e, do outro lado, Fabio Trad que se quer será o candidato do PT. Governador, mesmo estando no PSD.

Meninos eu vi

O ex-vereador Manoel Lacerda estava com febre e indeciso quanto ao voto na eleição da Câmara Municipal. No dia da eleição, ligou para o seu lider político Lúdio Coelho antes de ir para a sessão para pedir orientação. Ludio que tinha interesse em um dos candidatos e, percebendo a inclinação de Lacerda, votar no concorrente disse.

– Eleição tem daqui dois anos. Saúde vem em primeiro lugar. Acho melhor o senhor ficar de repouso.

Frase

“Fico feliz em receber o apoio de deputados e prefeitos para concorrer ao Senado”

Deputado estadual, Gerson Claro (PP), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

