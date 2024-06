Arthur Lira libera votação à distância na Câmara durante semana de São João

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), autorizou os parlamentares a votarem à distância na próxima semana, quando se celebra o São João. A decisão, oficializada por meio de um ato da Mesa Diretora da Casa nesta sexta-feira (21), inicialmente dispensava apenas os deputados da região Nordeste, mas foi ampliada para todos os deputados após manifestações de insatisfação interna.

Conforme o documento publicado, “excepcionalmente, no período de 24 a 28 de junho de 2024, não será exigido o registro biométrico de que trata o caput deste artigo”. Isso significa que os deputados não precisarão estar presentes fisicamente no Congresso Nacional para registrar suas participações e poderão utilizar o aplicativo InfoLeg para acompanhar e participar das sessões virtualmente.

Além da liberação na Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional como um todo não terá expediente na semana de São João. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já havia anunciado a dispensa dos senadores, alinhando-se à decisão de Lira.

O dia de São João, celebrado na próxima segunda-feira (24), é um feriado significativo em diversas regiões do Brasil, especialmente no Nordeste. A data é oficialmente feriada na Bahia e em Alagoas, além de ser comemorada em cidades como Aracaju (SE), João Pessoa (PB) e Recife (PE). Essas celebrações são marcadas por festividades juninas tradicionais, que incluem fogueiras, danças típicas, comidas e bebidas regionais.

A decisão de liberar a votação à distância visa respeitar a importância cultural do São João para muitos parlamentares, especialmente aqueles oriundos do Nordeste, onde a festividade é uma tradição profundamente enraizada. A medida também busca evitar a insatisfação e garantir que os deputados possam participar das festividades sem comprometer suas responsabilidades legislativas.

O uso do aplicativo InfoLeg permite que os deputados acompanhem as sessões e votem remotamente, assegurando a continuidade dos trabalhos legislativos mesmo durante o feriado prolongado. Esta ferramenta tecnológica facilita a participação dos parlamentares e mantém o funcionamento do processo legislativo sem interrupções.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: