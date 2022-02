Autor de duplo feminicídio em Ponta Porã é detido e expulso do Paraguai

A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Ponta Porã cumpriu nesta terça-feira (1) o mandado de prisão temporária contra Antônio Cezar Cavalheiro Soares, 54, indiciado pela morte da antiga sogra Érika Rodrigues Salomon, 39, e ex-companheira Nahiala Victória Rodrigues, 21, em maio de 2021 no município de Ponta Porã – 329 quilômetros de Campo Grande.

Após ser detido no Paraguai, os policiais estrangeiros entraram em contato com a Polícia Civil brasileira, sendo formalmente expulso do Paraguai e entregue à polícia brasileira nesta terça-feira. Durante o interrogatório, o autor que não aceitava o fim do relacionamento confessou a prática dos crimes.

Entenda o caso

Na manhã do dia 04 de maio de 2021, António efetuou pelo menos cinco disparos de arma de fogo calibre 9mm contra sua então companheira, que morreu no local. Em seguida, o autor dirigiu-se até um supermercado, em Ponta Porã, local de trabalho de sua sogra, e a matou com três tiros.

Após a prática dos crimes, o acusado abandonou o veículo utilizado para sua locomoção e fugiu para o território paraguaio, onde permaneceu foragido até domingo (29), quando foi detido pela Polícia Nacional Paraguaia no distrito de Chiriguelo (PY) portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 9mm.

(Com informações da assessoria)