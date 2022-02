“Pedreiro da morte” é sentenciado a 15 anos em regime fechado

Cléber de Souza Carvalho, 45 anos, foi condenado a 15 anos de prisão, em regime fechado, nesta terça-feira (1), pelo assassinato de Roberto Geraldo Clariano, morto a golpes de picareta em Campo Grande. O pedreiro ficou conhecido como serial killer após confessar o assassinato de outras seis pessoas entre 2018 e 2020.

A decisão do corpo de jurados foi unânime. Cléber foi sentenciado a 12 anos de prisão por homicídio qualificado por motivação fútil, três anos por recurso que dificultou a defesa da vítima e mais um ano de pena por ocultação de cadáver. Pelo réu ter confessado o crime, o juiz Carlos Alberto Garcete, titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri, reduziu um ano da pena, totalizando 15 anos de prisão em regime fechado e multa de 1/30 avos de um salário mínimo.

Crime

O pedreiro Cléber de Souza e o mascate Roberto Geraldo Clariano eram parceiros em invasão de terrenos e após desavenças foi morto a golpes de picareta e teve seu corpo ocultado pelo pedreiro.

Durante sua prisão em maio de 2020, Cléber disse ter matado Geraldo por legítima defesa, segundo ele os dois iriam tomar um terreno da prefeitura e após discussão, Roberto teria dado um golpe nele.

Em novembro de 2021 o pedreiro seria julgado pela morte de Timóteo Pontes Roman, de 62 anos, o idoso foi morto a golpes de picareta e teve o corpo jogado no poço do quintal de sua própria casa, na Vila Planalto. Contudo o julgamento foi adiado para 2022 a pedido da promotoria. Cleber ainda é acusado de outros cinco homicídios e para cada morte responde a um processo.

(Com Willian Leite)