Após revitalização, viaduto da UFMS é entregue na Capital

Um dos principais viadutos da Capital, localizado no cruzamento entre a Avenida Costa e Silva e a Rua Rui Barbosa, foi revitalizado com intuito de atrair os olhares dos turistas e da população que passa pelo local. A restauração do viaduto da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) integra o projeto Cores e Vias da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e foi oficialmente entregue durante cerimônia realizada nesta terça-feira (1).

O projeto foi viabilizado por meio da parceria público-privada entre a prefeitura e o Grupo Pereira, representado pelas marcas Fort Atacadista e Supermercado Comper.

Durante a cerimônia de entrega o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), destacou que o projeto tem o intuito de valorizar a arte e a cultura na Capital. “Preparamos nossa casa para receber quem vem de fora e aqueles que moram aqui. Nossa capital tem uma beleza única e essa é uma forma de valorizá-la. A participação da iniciativa privada é fundamental para que isso aconteça. Comper e Fort, juntos nessa obra, buscam uma forma de devolver à sociedade o acolhimento que a cidade sempre teve com o Grupo Pereira”, afirmou.

A arte foi desenvolvida pelo muralista Matheus do Carmo e buscou representar as belezas de Mato Grosso do Sul. “Este foi o maior painel que já pintei e participar desse projeto é uma honra. A cidade inteira ganha ainda mais beleza”, enfatizou o artista.

O viaduto da UFMS foi o segundo a compor o projeto Cores e Vias que inicialmente revitalizou o pontilhão Senador Italívio Coelho, o local ganhou uma nova cara com a arte de Ton Barbosa epatrocínio do Sicred.

Para o gerente nacional de marketing do Supermercado Comper, Daniel Azzola, a iniciativa é um importante marco para a cidade e para a empresa. “Estamos inseridos no cotidiano do campo-grandense e isso nos torna parte de suas famílias. Integrar iniciativas de valorização da cultura e representatividade da fauna e flora, além da preservação de patrimônios, fortalece nosso laço com esta cidade que é também nosso lar e tanto nos orgulha fazer parte e ajudar a crescer”, enfatizou.

