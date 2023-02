Detran registrou 30 motoristas alcoolizados durante Operação Carnaval 

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta quinta-feira (23) o Balanço da Operação Carnaval realizada entre os dias 17 a 22 de fevereiro pelas equipes de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) nas vias urbanas de Campo Grande e Dourados, e mais cinco rodovias estaduais. A operação resultou em 30 motoristas autuados por alcoolemia dois acidentes e nenhuma morte

Os agentes também atuaram no patrulhamento ostensivo e fiscalização de trânsito nas seguintes rodovias: MS-178 entre Bodoquena e Bonito; MS-276 entre Dourados e Deodápolis; MS-339 entre Miranda e Bodoquena; MS-382 entre Guia Lopes da Laguna e Bonito; e na MS-450 Estrada Parque e Aquidauana.

Embora tenham ocorrido dois acidentes, um na MS-450 e outro na MS-339, nenhuma morte foi registrada nas rodovias onde houve atuação das equipes do Detran-MS. “Neste período em que nossas equipes estiveram lá realizando patrulhamento, ostensivo e fiscalização de trânsito, conseguimos evitar que ocorressem acidentes com mortes”, afirma o chefe de fiscalização do Detran-MS, Ruben Ajala.

Ao todo, a Operação Carnaval registrou 242 infrações de trânsito. O número de condutores autuados por dirigir sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) foi de 24. “É impressionante o número de pessoas que dirigem nas rodovias sem CNH, e muitas das vezes ainda leva a família junto. Essa falta de consciência coloca muitas vidas em risco”, destaca. Entre as demais autuações estão pessoas que não usavam o cinto de segurança, com a CNH vencida há mais de 30 dias, CNH com categoria diferente e ultrapassagem indevida. outras.

As atividades foram desenvolvidas nas rodovias pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e BPMRv (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul). Em Campo Grande e Dourados a ação foi em conjunto com a GCM (Guarda Civil Metropolitana) e Agetran (Agência Municipal de Trânsito).