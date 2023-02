Autor de assassinato é identificado e arma do crime presa

A Polícia Civil, já identificou o autor de homicídio que vitimou Perci Antunes da Silva, 38 anos, na noite de ontem (21), e a arma usada para cometer o crime também foi aprendida, em Itaquiraí, a 406 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a polícia, ainda não informações sobre a prisão, mas ele responderá por homicídio simples.

A casa onde o assassino morava na cidade foi incendiada por populares, além da motocicleta do rapaz que estava estacionada no local.

O caso

Perci foi assassinado, segundo a polícia, por volta de 18h, ao chegar no assentamento foi surpreendido pelo autor do crime que iniciou uma discussão e desferiu golpes de faca contra a vítima que chegou ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.