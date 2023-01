Autor de homicídio é preso por assassinato em Guia Lopes da Laguna

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra um homem de 73 anos, acusado de matar a tiros, Odemirson Corrêa Lopes, 51 anos, na cidade Guia Lopes da Laguna, a 260 quilômetros de Campo Grande, em novembro do ano passado.

Conforme a polícia, durante a execução do mandado, foi encontrado no interior da casa um revólver Calibre. 22 com seis munições não deflagradas escondido em baixo do travesseiro na cama do autor, além disso, outras 20 munições também foram encontradas em um saco plástico.

Para os policiais ele confessou que a arma e munições era suas, motivo que levou o homem a ser preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, além do cumprimento de mandado pelo assassinato.

O caso

Segundo o site Jardim MS News, Odemirson Corrêa Lopes, 53 anos, foi morto a tiros na madrugada de hoje (13), em um bar na rua Ricardo Barbosa na vila Planalto em Guia Lopes da laguna.

Segundo informações obtidas junto a Polícia Civil a vítima estaria no bar em companhia de uma mulher, quando por volta das 3:20 hs, o autor de camisa branca entrou no local indo até a vítima sacando um revólver efetuando vários tiros que provocou a sua morte no local.