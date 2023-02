Homem atira contra policiais durante perseguição no Bairro Jardim das Perdizes

Perseguição Policial na região do Bairro Jardim das Perdizes acabou em troca de tiros e um policial ferido, no início da tarde desta quarta-feira (22). O fugitivo seria o jovem Douglas Henrique Coelho Gomes, de 26 anos, que tem um mandado de prisão em aberto e passagens por porte de arma e homicídio.

Conforme apurado pela reportagem, equipe da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, que atende a região das Moreninhas, realizava rondas pelo bairro quando avistaram um o Honda Civic com atitudes suspeitas. Os militares então deram ordem de parada, mas Douglas acelerou e saiu em fuga por cerca de seis quadras pela Rua Professor Hilário da Rocha.

O suspeito só parou ao colidir o carro no meio fio durante uma tentativa de conversão na Rua Francisco Amaral Militão, como impacto da batida uma das rodas do veículo acabou escapando.

Segundo informações Douglas desceu do veículo e continuou a fugir a pé, indo em direção a uma mata da região, um dos policiais chegou a aproximar do rapaz enquanto ele pulava o muro de uma casa abandonada, neste momento o jovem sacou uma arma e disparou contra o militar, que revidou com dois tiros, mas acabou machucado ao se soltar do muro.

Equipes do Batalhão de Choque e do Bope (Batalhão de Operações Especiais) estão na região fazendo buscas pelo suspeito. Informações da equipe é que ele tem passagens por tráfico de drogas, porte de arma de fogo, tentativa de homicídio e homicídio e estaria com mandado de prisão em aberto. A mãe de Douglas esteve no local do ocorrido logo após o filho fugir, mas não quis falar com a reportagem.

Com informações do Repórter João Gabriel Vilalba.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.