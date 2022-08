Atirador que feriu três pessoas em briga entre torcidas no MS é identificado

A Polícia Civil identificou o atirador que deixou três pessoas feridas durante briga entre torcedores de Corinthians e Flamengo na noite do dia 2 de agosto. O caso ocorreu em Campo Grande, na Avenida Salgado Filho, no Bairro Amambai. Durante a briga generalizada, além dos disparos de arma de fogo, foram utilizados barras de ferro e bombas.

O suspeito de efetuar os disparos é torcedor do time paulista e tem 33 anos. Ele não teve o nome divulgado e também não foi localizado ainda. Dois torcedores do Flamengo e um do Corinthians foram atingidos. O corintiano recebeu o tiro nas costas, já os torcedores do rubro-negro levaram tiros no torax. Os três sobreviveram e já prestaram depoimento.

O atirador já tem passagens por disparo de arma de fogo e agora, deve responder por tentativa de homicídio.

A briga entre as torcidas

A briga generalizada aconteceu na Avenida Salgado Filho e o motivo teria sido por provocação por parte dos torcedores do time paulista.

Em um vídeo é possível ver um grupo de pessoas com camisa do Corinthians em uma parte da avenida. Do outro lado estavam torcedores do Flamengo. Os dois grupos se agridem, além de jogarem objetos, como pedras.

Os dois grupos só dispersaram após disparos terem sido efetuados no local. Em vídeo feito do alto do viaduto sobre a Ernesto Geisel é possível ouvir os três disparos semelhantes ao de uma arma de fogo.

Confira:

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.