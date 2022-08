Vídeo: Torcedores de Flamengo e Corinthians entram em confronto na Capital

Torcedores de Flamengo e Corinthians entraram em confronto na noite de ontem (3), em Campo Grande, após o jogo entre as equipes, pela Copa Libertadores. O caso aconteceu na Avenida Salgado Filho, no Bairro Amambai. Durante a briga generalizada, foram utilizados barras de ferro e bombas.



De acordo com o vídeo, é possível ver um grupo de pessoas com camisa do Corinthians em uma parte da avenida. Do outro lado estavam torcedores do Flamengo. Os dois grupos se agridem, além de jogarem objetos, como pedras. Não há informação sobre feridos ou registro do boletim de ocorrência.

Os dois grupos só dispersaram após disparos terem sido efetuados no local. Em vídeo feito do alto do viaduto sobre a Ernesto Geisel é possível ouvir quatro disparos semelhantes ao de uma arma de fogo. Um veículo policial estava próximo ao local, entretanto não sabe se foi realizado alguma prisão.

Van com torcedores do Flamengo é apedrejada em São Paulo

Restando algumas horas para o duelo entre Flamengo e Corinthians, pela Copa Libertadores da América, uma van com torcedores do Rubro-Negro foi apedrejada próximo ao estádio. Cerca de 15 torcedores estavam no veículo, e apenas se assustaram com o ocorrido

Flamengo e Corinthians se enfrentaram nesta terça-feira (2), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. A volta será disputada no dia nove, no Maracanã.

