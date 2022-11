Dupla especializada em roubos de relógios é presa na Capital

Uma dupla especializada em roubos de relógios da marca Rolex, foi presa na noite de ontem (25), pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, no Terminal Rodoviário de Campo Grande. Os homens, ambos de 30 anos, que não tiveram seus nomes divulgados, estavam embarcando para São Paulo no momento do flagrante.

Segundo a ocorrência, os criminosos chegaram a praticar diversos roubos na Capital sul-mato-grossense, dois deles no Bairro Chácara Cachoeira, região central. Um desses crimes, os assaltantes se aproximavam das vítimas em uma motocicleta, e com arma em punho, levavam relógios, todos do mesmo modelo.

A prisão ocorreu após equipes do Batalhão de Choque, que estavam no Terminal Rodoviário realizando fiscalizações, quando avistou a dupla já na fila de embarque com tiket em mãos em destino a São Paulo. Ao avistar os policiais, a dupla tentou se espalhar no local de embarque, mesmo assim foram abordados e questionados. Aos policiais, ambos afirmaram serem de Tabão da Serra e que estavam na Capital para instalar uma grama sintética. Suspeitando da história, os policiais realizaram uma busca minuciosa nos pertences dos homens, mas durante abordagem, um deles tentou dificultar o trabalho da Polícia, escondendo os relógios em baixo dos balcões da empresa de transporte, recuperado pela equipe. O outro objeto que a dupla tentou esconder dentro de um tênis na bagagem também foi encontrado e outro relógio foi localizado dentro de uma mochila.

Pressionados por conta do flagrante, um dos rapazes disse estar em Campo Grande desde da última quinta-feira (24), na companhia do colega e que estavam praticando roubos de relógios do modelo Rolex. Ainda em depoimento aos policiais, as vítimas eram selecionadas por conta do alto poder requisito e assim, eles conseguem identificar os relógios apenas no olhar. Ambos confirmaram que fazem parte de um grupo criminoso que possuem mais integrantes e que outra dupla já estava a caminho da Capital paulista.

Após o flagrante, no caminho da delegacia, um dos rapazes confessou que as motocicletas usadas são adquiridas em leilão e ficam a disposição dos assaltantes. Eles ainda disseram que esse tipo de roubo é comum em São Paulo. Com os relógios em pertence a Polícia, algumas das vítimas foram acionadas e reconhecem os objetos.

A dupla presa em flagrante foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil, onde estão a disposição da justiça.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.