Castramóvel iniciará mais uma etapa de atendimentos nesta segunda-feira em Três Lagoas

Na segunda-feira, dia 24 de junho, terá inicio a 62ª etapa do Castramóvel, ação da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na Unidade de Saúde da Família – USF Vila Haro.

São oferecidos pelo trailer os serviços de castração de cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade, castração de felino fêmea acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados e vacinados.

Nesta etapa podem participar munícipes residentes dos bairros: São Carlos, Guanabara, Jardim das Oliveiras, Moçambique, Vila Maria, Vila dos Ferroviários, Jamel Vile , Jardim Itamaraty , Jardim Aeroporto, Jardim Eunice e Santos Dumont.

Todos os atendimentos estão disponíveis somente para moradores dos bairros pertencentes a Etapa, mediante comprovante de residência. Para a castração é necessário agendamento prévio semanal, após a lotação da agenda encerram os procedimentos da etapa.

SERVIÇO

62ª Etapa Castramóvel

Data: De 24 de junho a 26 de julho

Local: Unidade de Saúde da Família – USF Vila Haro

Endereço: Avenida Rafael de Haro nº 2385

Horário: Das 7h às 17h (exceto finais de semana e feriados)

