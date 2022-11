Atentado em estabelecimento comercial deixa quatro feridos na fronteira

Quatro pessoas ficaram feridas neste final de semana após sofrerem um atentado em um estabelecimento comercial no Bairro Universitário na cidade de Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o suspeito fugiu para o Paraguai em uma motocicleta e até o momento não foi localizado.

Conforme informações registradas na Polícia Civil, um pistoleiro que estava na garupa da motocicleta chegou ao mercado localizado na rua Leticia Zanete no bairro Jardim Universitário. Ao descer da moto, sacou uma arma e efetuou tiros em direção a várias pessoas.

Ainda de acordo com a polícia, divulgada pelo site Porã News, o alvo principal do atirador era Leandro Augusto Pereira Matos que foi ferido com pelo menos cinco disparos no abdômen. Ele estava em uma residência nas proximidades do mercado e foi encaminhado ao Hospital São Luiz em Pedro Juan Caballero, onde se encontra em observação.

As demais vítimas, entre elas o dono do estabelecimento, também foram levadas ao Hospital Regional de Ponta Porã, onde não correm risco de morte.

Os pistoleiros que estavam na motocicleta fugiram para o Paraguai e a Polícia Civil trabalha na localização dos suspeitos.

De acordo com informações da Polícia Nacional em conjunto com a Polícia Civil brasileira, a vítima usava documentos falsos e é um foragido do sistema prisional brasileiro.

Equipe da perícia estiveram no local e recolheram mais de 15 projéteis de 9 milímetros e uma pistola Glock G17 com várias munições escondidas em meio a sacos de carvão no estabelecimento comercial.

Informações preliminares são de que a arma é de Leandro que escondeu a pistola antes de ser socorrido.

