Rayssa Leal é campeã mundial do Super Crown

A skatista brasileira Rayssa Leal, a “Fadinha”, se tornou campeã mundial no Super Crown da Street League de Skate (SLS), disputado na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Rayssa já tinha vencido as quatro etapas do SLS (Jacksonville, Seattle e Las Vegas, nos EUA, e Rio de Janeiro, no Brasil).

Após a última vitória, no domingo (07), a maranhense de 14 anos se emocionou e agradeceu as pessoas que a apoiaram ao longo da disputa. “Estou super feliz de ganhar isso, ganhar o mundial em casa. Com certeza todo mundo me ajudou muito e eu não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo agora”, disse a campeã ao vivo.

A vitória veio com a execução da última manobra. Até ali, Rayssa estava na terceira colocação atrás das duas competidoras japonesas (Momiji Nishiya e Funa Nakayama, que liderava), com 5 pontos de diferença. Após deslizar sobre o corrimão de forma impecável, Fadinha atingiu a pontuação de 7.4 e garantiu o título.

Na soma final de pontos, Rayssa contabilizou 21.1 pontos, à frente da vice Nakayama por 0.3 de vantagem.

