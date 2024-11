Assassinato do pecuarista cometido por pistoleiros foi motivado por causa de dívida de 2 milhões de dólares

A Polícia Civil constatou que o pecuarista Valdereis Rodrigues de França, de 61 anos, assassinado por pistoleiros no dia 5 deste mês em Sete Quedas, foi devido a uma dívida de 2 milhões de dólares.

O suposto mandante do crime também é pecuarista e foi identificado como Orlando Vendramini Neto, de 64 anos. Conforme informações policiais, o homem devia dinheiro a Valdereis e contratou os pistoleiros para executar a vítima, pois não queria pagá-lo.

O suspeito de nacionalidade brasileira e paraguaia, já esteve a frente do Sindicato Rural de Sete Quedas como presidente, além de possuir propriedade no município de Adamantina, SP.

Policiais civis das delegacias de Sete Quedas e de Três Lagoas, da delegacia de Adamantina e da Seção de Investigações Gerais de Dourados cumpriram ontem (11), mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a Orlando.

Foram apreendidos na residência dele armas ilegais, equipamentos utilizados por grupos de extermínio e munições.

