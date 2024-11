Motociclista que sobreviveu a acidente teve a perna amputada

Nesta terça-feira (12), o motociclista, de 29 anos, precisou ter a perna amputada e continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa. O rapaz foi vítima de um grave acidente que ocorreu na noite do último domingo (10), no cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Rua Santa Helena, no bairro Jardim Jacy, em Campo Grande.

Ele seguia pela Rua Santa Helena em uma Honda Biz, quando atravessou o cruzamento sem respeitar a sinalização de Pare e colidiu contra outro motociclista, identificado como Felipe Maurício Marques, de 21 anos, que faleceu no mesmo dia do acidente, após dar entrada no hospital.

O quadro clínico do rapaz ainda é considerado instável e ele está sob cuidados médicos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

