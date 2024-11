Atleta de MS é campeão nos Jogos Pan-Americanos Universitários de Taekwondo

O atleta de taekwondo Luiz Felipe Aquino, de 20 anos, colocou o Brasil no lugar mais alto do pódio nos Jogos Pan-Americanos Universitários, disputados em Cali, na Colômbia, no último fim de semana. O Sul-mato-grossense foi campeão na categoria adulto até 63 kg.

Além disso, Aquino também conquistou ouro no TK3, modalidade disputada em equipes de 3 lutadores. A equipe brasileira venceu Costa Rica e México na grande final.

A vitória nos Jogos Pan-Americanos Universitários também representa muito para o atleta, que é acadêmico de Educação Física-Bacharelado na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). O lutador garantiu a vaga no curso por meio do programa de ingresso para atletas de alto rendimento.

Luiz Felipe Aquino não foi o único brasileiro a voltar com medalhas da Colômbia. Confira a seguir o resultado do time Brasil nas categorias individuais:

Ouro – Gabriel Turibio, categoria até 74kg;

Ouro – Patrik Cardoso, categoria acima de 87kg;

Ouro – Laura Beatriz, categoria até 49kg;

Ouro – Maria Eduarda Casagrande, categoria até 67kg;

Ouro – Mikaela Oliveira, categoria até 73kg;

Bronze – Júlia Nazario, categoria até 46kg.

