Assaltantes são mortos em confronto policial após roubo em joalheria

Dois homens morreram na tarde de ontem (17), após entrarem em confronto com os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). depois de serem apontados como autores de um assalto em uma joalheria na região central de Caarapó, a 273 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Ligados Na Notícia, os assaltantes chegaram no estabelecimento por volta das 8h30. Eles renderam os seguranças e funcionários da joalheria, levando uma certa quantia de dinheiro. No local possui câmeras de segurança que pegaram imagens dos assaltantes que usavam capacete no momento do crime. Em posse das jóias, os assaltantes fugiram do local.

Equipes policiais foram acionadas. Os assaltantes foram perseguidos pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira. Houve troca de tiros, quando os policiais pela própria segurança, revidaram e acertaram a dupla de assaltantes.

Eles foram socorridos ao Hospital Beneficente São Mateus, mas chegaram mortos na unidade de saúde.

Equipes da da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) seguiram para o município e já iniciaram as investigações.

