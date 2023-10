Ex-marido sequestra mulher que é ameaçada e espancada por mais de 2 horas

Uma mulher de 31 anos procurou a polícia na madrugada de hoje (18), após ser sequestrada e ameaçada de morte pelo ex-marido de 41 anos, por mais de 2 horas. O caso aconteceu no município de Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o registro policial, a vítima procurou a irmã, pedindo socorro por volta das 22h, quando conseguiu fugir do marido. Ela relatou que o autor em posse de uma faca passou a ameaçá-la de morte. Ambos estavam em um veículo e durante o trajeto, a mulher foi agredida com socos no rosto. Ela ainda disse aos policiais que teve o aparelho celular quebrado.

Ainda conforme o registro policial, durante as agressões, o ex-marido parou o carro próximo a um mercado, quando ele obrigou a mulher descer e passou a ser novamente agredida. Ela foi arrastada pelos cabelos para dentro do veículo.

A vítima relatou que após horas sendo agredida, conseguiu convencer o ex-marido a sair do carro. Ao sair do veículo, a mulher correu até a casa da irmã pedindo por socorro. Após o registro do crime, os policiais conseguiram localizar o autor em casa, tomando banho. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Durante a confecção do boletim de ocorrência, a mulher relatou que o homem não aceitava a separação e queria saber onde ela estava antes de chegar em casa. Ela pediu à polícia medidas protetivas.

O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal na Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.