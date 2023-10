Assaltante é morto a tiros após entrar em confronto policial

Wilderson Benites Lima, de 26 anos, morreu na noite de ontem (17), após entrar em confronto com a Polícia Militar, na Rua Tubarão, no Jardim Jóquei Clube, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações policiais, Wilderson assaltou uma criança usando o facão. Após denúncias, os policiais passaram a investigar o caso. O autor que possui 21 passagens pela polícia foi localizado na noite de ontem, quando iniciou um confronto policial. Durante a troca de tiros, o rapaz foi atingido.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas acabou encontrando Wilderson sem vida.

A Polícia Civil e a perícia técnica estiveram no local do crime e o caso segue em investigação.

