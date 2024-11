Assaltante morre baleado após roubo de R$ 20 mil em Ponta Porã

Na noite de segunda-feira (18), Eleno Martinez Cabreira, de 50 anos, morreu após ser baleado durante um assalto em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. O homem e um comparsa roubaram R$ 20 mil de um rancho no Bairro São Vicente de Paula, onde renderam um casal e sua filha.

Segundo o boletim de ocorrência, Eleno e outro suspeito invadiram o rancho e ganharam uma das vítimas como escudo. Após intimidar os moradores, os criminosos exigiram dinheiro. O proprietário entregou R$ 20 mil que estavam guardados na guarda-roupa, pedindo que a família não fosse ferida. Em seguida, as vítimas foram amarradas com calças jeans, e os assaltantes fugiram com o dinheiro escondido em um saco de arroz.

Ainda conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada após o crime, mas ao chegar ao local, encontrou Eleno caído próximo a um trilho de trem, com um ferimento de bala no braço e coberto de sangue. Uma testemunha, que socorreu os moradores antes da chegada da polícia, informou onde o suspeito estava.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e Eleno foi levado ao Hospital Regional de Ponta Porã. Enquanto o boletim de ocorrência era registrado, os policiais receberam a notícia de que o assaltante não resistiu aos ferimentos e morreu.

Duas armas de fogo, uma pistola e um revólver calibre 357, foram apreendidas pela polícia e encaminhadas à delegacia. As vítimas confirmaram que outro indivíduo também participou do crime, mas sua identidade não foi divulgada.

O caso foi registrado como homicídio simples e roubo majorado por uso de arma de fogo, restrição de liberdade e participação de mais de uma pessoa. Até o momento, não está claro quem foi o tiro que atingiu Eleno. As investigações continuam para identificar o segundo suspeito e esclarecer todas as acusações do crime.

