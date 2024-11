Mais de 3 mil vagas de emprego estão disponíveis em Campo Grande nesta terça-feira

Campo Grande iniciou terça-feira (19) com 3.087 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades estão sendo oferecidas pelas principais agências de emprego da cidade: a Funsat (Fundação Social do Trabalho) e a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

De acordo com as listas divulgadas, as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

A Funsat concentra 2.062 oportunidades, distribuídas entre 195 cargos. Os destaques incluem vagas para atendente de lojas, auxiliar de linha de produção e operador de caixa. Entre as ofertas, 1.303 não desabilitam a experiência prévia, e há 26 vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

Para se candidatar, os interessados ​​deverão comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória. O atendimento ocorre das 7h às 17h, e é necessário apresentar documentos como RG, CPF e carteira de trabalho. Também é possível realizar o cadastro pelo aplicativo Sine Fácil , facilitando o acesso às oportunidades.

Já a Funtrab oferece 1.025 vagas, com opções que vão de açougueiro a mecânico e auxiliar administrativo. Além disso, há 88 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência e uma vaga de estágio para estudantes de ensino superior.

Os interessados devem comparecer à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. É necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho para realizar o cadastro.

Além das vagas, tanto a Funsat quanto a Funtrab oferecem serviços de orientação profissional e cadastro, auxiliando os trabalhadores na busca por uma recolocação no mercado.

