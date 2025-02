Homem é morto a tiros na varanda de casa em Corumbá

Everaldo Souza dos Santos, de 40 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (5), na varanda de uma residência localizada na região central de Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande. O crime foi registrado como homicídio simples e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, moradores da região acionaram a Polícia Militar após ouvirem disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, a equipe encontrou Everaldo caído, ensanguentado, com pedaços de uma cadeira quebrada sob o corpo. O Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar socorro, mas, quando os socorristas chegaram, o homem já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Não houve testemunhas oculares do crime, e os vizinhos apenas relataram à polícia que ouviram o barulho dos tiros. Conforme apurado, Everaldo havia deixado a prisão há poucos dias e usava tornozeleira eletrônica. Ele possuía várias passagens policiais por crimes como ameaça, furto, tentativa de homicídio, injúria, lesão corporal dolosa, porte e posse ilegal de arma de fogo, resistência e vias de fato.

A 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá será responsável pela investigação das circunstâncias do homicídio. Até o momento, não há informações sobre a motivação ou possíveis suspeitos envolvidos no caso. A polícia pede que qualquer pessoa com informações que possam ajudar na investigação entre em contato pelo telefone 190 ou diretamente com a delegacia mais próxima.

