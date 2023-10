Apreensões de armas de fogo e captura de foragidos crescem 300%, segundo DOF

A Operação “DOF em Ação VI” finalizou na manhã de hoje (04), com crescimento de mandados de prisões em 300% se comparados aos primeiros nove meses de 2022. Segundo os números disponibilizados pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), foram recuperados até agora 186% neste mesmo período e das apreensões de armas de fogo, 155% a mais que o ano passado

Os dados apresentados mostram o trabalho da polícia com o objetivo de combater crimes violentos e contra o patrimônio em cidades fronteiriças em Mato Grosso do Sul.

Durante a fase seis da operação, foram intensificadas ações nos municípios de fronteira, principalmente na recuperação de veículos roubados, recaptura de foragidos da Justiça e apreensão de armas de fogo.

Em apenas 20 dias foram recuperados, quatro veículos roubados além da apreensão de 1,3 tonelada de drogas. Foram cumpridos 12 mandados de prisão. O prejuízo causado aos criminosos ultrapassa os R$ 3,5 milhões.

Foragidos

Segundo dados finais da operação, o número de capturas de foragidos da Justiça, recuperação de veículo e apreensão de armas de fogo dispararam. No cumprimento de mandados de prisão houve um aumento de 300% se comparado aos primeiros nove meses de 2022. Já na recuperação de veículos roubados ou furtados os números cresceram 186% neste mesmo período e nas apreensões de arma de fogo, 155% este ano.

Até o final do ano, o DOF ainda realizará outras duas fases da operação em municípios estratégicos de Mato Grosso do Sul. Segundo o diretor do DOF, Coronel PM Everson Antonio Rozeni, a operação DOF em Ação tem demonstrado-se exitosa e apresentou bons resultados à população local, principalmente na retirada de circulação de foragidos da Justiça, assim como os meios utilizados para a prática de crimes violentos.

