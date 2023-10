Com obras em andamento, Três Lagoas terá nova agência do Detran em 2024

Até agosto de 2024, a cidade de Três Lagoas terá um nova Agência do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). A obra está em andamento, com investimento de aproximado de R$ 9,5 milhões.

A nova agência está sendo construída na Rodovia BR-158, saída para Brasilândia, com área construída de 1750 m², que abrigará bloco de vistoria veicular, bloco administrativo, guarita, área de lanchonete/refeitório, salas para prova escrita e online, e um amplo espaço de atendimento, inclusive com totens de atendimento digital.

Segundo a chefe da Divisão de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura do Detran, Maria Moura Borba de Oliveira, a nova agência de Três Lagoas terá todos os serviços de uma agência modelo, com o acréscimo do setor de vistoria veicular.

Maria Moura ainda explica que a entrega de uma nova agência em Três Lagoas não implica do fechamento da agência atual. “O Detran sempre busca oferecer seus serviços em lugares diversos para que tenha o maior alcance possível da população. O objetivo é facilitar para o cidadão sul-mato-grossense”, explica Maria Moura.

O diretor-presidente do Detran, Rudel Espíndola Trindade sinalizou a intenção de transformar uma das agências já instaladas em Três Lagoas, em agência híbrida, com atendimento presencial e digital.

“Temos uma grande adesão do nosso cliente a serviços digitais que estamos oferecendo. As pessoas adoram o atendimento hibrido, por que se elas têm alguma dificuldade no atendimento digital, já tem uma pessoa para auxiliar”, explica o diretor-presidente do Detran. Acesse também: Projeto de construção do Hospital Municipal trava na burocracia

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da assessoria