Lideranças do ProArmas se reúnem com atiradores e presidentes de clube para tratar de projeto que flexibiliza tiro esportivo na Capital

Clubes de tiro de Campo Grande terão menos restrições de funcionamento

O Movimento ProArmas realizou, na terça-feira (3), reunião em Campo Grande com presidentes de clubes, instrutores, atiradores, despachantes e outros representantes da área para traçar estratégias na aprovação do projeto de lei que flexibiliza restrições e regulamenta o tiro esportivo em Campo Grande.

Em palestra, o Coordenador Nacional do ProArmas David Vasconselos ressaltou a importância de se manifestar sobre o tema e a necessidade do projeto. “Essa movimentação que está acontecendo no país inteiro é muito importante, é a união de de mulheres e homens de bem, que fazem parte do tiro esportivo, que entenderam a importância de estarem unidos, lutando pelo mesmo propósito, a liberdade e a prática esportiva. Essa reunião que aconteceu em Campo Grande irá acontecer em outros municípios do Estado e no país, para que assim consigamos aprovar esse projeto de lei que garante o funcionamento de clubes e lojas”.

O vereador Claudinho Serra (PSDB) e o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão Borges (PSB), apresentaram projeto que visa flexibilizar as restrições relacionadas às entidades de tiro desportivo, como clubes, associações e escolas de formação que promovem a instrução de tiro, tiro desportivo ou caça no estado.

O novo texto altera o Capítulo XVI da lei 2.909, que institui o código de polícia administrativa do município de Campo Grande. Ele estabelece que os clubes não estão sujeitos a distanciamento mínimo de quaisquer outros estabelecimentos ou atividades na circunscrição territorial do Município. Além disso, o projeto introduz o “Art. 153-C”, que permite às entidades de tiro desportivo estabelecer horários próprios de funcionamento, conforme regulamentação a ser expedida pelo Poder Executivo.

Dados do Exército Brasileiro mostram que houve um crescimento significativo no número de armas registradas por colecionadores, atiradores esportivos e caçadores (CACs) em Mato Grosso do Sul em 2022. Entre os anos de 2019 e 2022, mais de 56 mil armas foram registradas.

