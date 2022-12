Após venda de motocicleta não sucedida, jovem é assassinado a tiros

Cassiano Ferreira Reis, de 28 anos, foi morto na noite de ontem (9), na Rua Etelvina Gabriel de Jesus, no Bairro Daniel II, em Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o motivo da morte foi por causa de uma venda de motocicleta. O suspeito até o momento não foi localizado.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 21h55, quando o autor do crime conduzia um veículo, de modelo Chevrolet Astra, de cor prata, quando parou bruscamente próximo à vítima, desceu do carro e efetuou os disparos. Mesmo ferida a tiros, a vítima entrou em uma residência pedindo socorro, mas não encontrou ninguém. Ao sair do imóvel, ele caiu na rua, morrendo no local.

A Polícia Cientifica esteve na residência e encontraram um projétil que atingiu uma parede. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e fizeram rondas pela região, mas sem sucesso para encontrar os suspeitos.

Em depoimento na delegacia, parentes de Cassiano disseram que a vítima havia recentemente vendido uma motocicleta ao autor, que deu um cheque como pagamento, que acabou não sendo efetivado. Ainda na unidade policial, os familiares relataram que Cassiano passou a cobrar o suspeito insistentemente.

Um aparelho celular foi apreendido, onde havia três ligações perdidas do autor para a vítima, momentos antes do crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do município como homicídio qualificado por motivo fútil.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.