Diretoria do Operário mantém em sigilo, mas confirma data de apresentação de elenco

A diretoria do Operário Futebol Clube confirma a apresentação do elenco e comissão técnica para disputa da temporada de 2023, no próximo dia 22 de dezembro. De acordo com o presidente do clube, Nelson Antônio, o Galo da Capital deve aproveitar o evento para apresentar também os novos patrocinadores e apoiadores.

Conforme apurado pelo site Esporte MS e a página Arquibancada MS, nesta última semana, o Operário vem se movimentando na contratação de novos atletas, mas a pedido do presidente, os nomes estão sendo mantidos em sigilo. Ainda de acordo com a página do Arquibancada MS, os primeiros nomes começam a ser especulados por torcedores. O presidente Nelson Antônio relatou que os jogadores estão realizando os exames médicos para confirmar 100% o nome dos atletas. “Queremos tomar todos os cuidados para não errarmos”, comentou

Segundo os nomes especulados, o mais conhecido é do zagueiro Rafael Morisco, de 36 anos, que acumula passagens por clubes como Chapecoense e Vasco e estava no futebol de Malta. Além dele, também irão compor o plantel alvinegro o meia Sato, de 32 anos, que em 2022 passou por Operário/MT e Grêmio Maringá/PR, e os atacantes Danilo Mariotto (estava na Arábia Saudita) e Lucas Carvalho (ex-América de Teófilo Ottoni/MG).

O Galo da Capital terá em 2023 novamente o técnico, Celso Rodrigues, a frente do Operário. Ele comandou o clube no título estadual de 2018 e 2022 e será o responsável por buscar boas campanhas no Estadual, Copa Verde, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro, um dos principais objetivos do Operário para 2023.

