Não sabe o que fazer no feriado? Confira as opções de lazer na Capital

Nesta segunda-feira (1°), é comemorado o Dia do Trabalhador, um dos feriados mais esperados para quem trabalha. Se você estava esperando o tão aguardado descanso para curtir com a família e amigos mas não sabe o que fazer, confira a programação cultural de hoje na Capital:

Shoppings

Para quem quer aproveitar o feriado para ir as compras, o Shopping Campo Grande funcionará normalmente na segunda-feira, das 10h às 22h, com lojas, lazer e alimentação abertas de forma facultativa.

O Bosque dos Ipês terá apenas a praça de alimentação e entretenimentos funcionando, inclusive cinema, das 10h às 22h.

Já o Norte Sul Plaza irá abrir somente a praça de alimentação, das 11 às 21h.

Casa do Artesão

Recém-inaugurada após revitalização e restauro, a Casa do Artesão está aberta ao público com milhares de peças que contam a história de Mato Grosso do Sul. As peças incluem artesanato terena, kadiwéu, arte em osso, madeira, cerâmicas produzidas no Estado.

O local funciona das 8h às 16h, e está localizado na Avenida Calógeras, 2050 – Centro de Campo Grande.

Bioparque Pantanal

Maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal está aberto neste feriado com mais 5 milhões de litros de água e 359 espécies de animais expostos à visitação. Entre eles figuras famosas como a sucuri Gaby Amarantos, os jacarés, a esplêndida jaú Maria Fernanda e os recém-chegados pirarucus.

Neste feriado o local estará aberto das 8h30 às 14h30 sem intervalo. O Bioparque Pantanal

está localizado na Avenida Afonso Pena 6.001. A visitação é feita por meio de agendamento prévio.

Manual de Barro II

Concerto a céu aberto para solos de objeto. A proposta é voltada para crianças e grandinhos. A poesia de Manoel de Barros será narrada pelos atores Marcos a Moura e Sthefeen Bayllon, com direção musical de Antônio Porto.

O evento será às 19h, na Estação Cultural Teatro Mundo, Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro. A entrada é vendida por R$ 20,00.

