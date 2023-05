Após troca de socos, PM reformado atira em homem em frente de conveniência

Um policial militar reformado no estado de São Paulo, de 54 anos, foi preso em flagrante na noite de ontem (19), após atirar duas vezes contra um conhecido, em uma conveniência na região central de Brasilândia, a 366 quilômetros da Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, houve uma discussão entre os dois. A vítima não foi encontrada no local.

De acordo com o registro policial, clientes do estabelecimento acionaram a polícia após escutarem os disparos. Ao chegar no local, o policial se identificou como o autor dos tiros. Ao ser questionado pelos militares sobre motivo, o autor relatou que a vítima teria dado um soco em suas costas sem nenhum motivo. Perplexo com a situação, o policial revidou e os dois teriam caído ao chão trocando socos.

Ainda conforme registrado no boletim de ocorrência, o autor dos disparos relatou que a vítima teria feito a menção de sacar uma arma, momento em que realizou os tiros. Em seguida, o rapaz saiu correndo e o policial atirou mais uma vez em direção à vítima.

Durante o interrogatório, o PM apresentou a funcional e entregou a arma aos militares. Segundo o boletim de ocorrência, foi apresentado que o autor estava com sinais de embriaguez.

A equipe policial não encontrou nenhum cartucho deflagrado no local. A perícia foi acionada e o caso registrado na delegacia local como tentativa de homicídio.

