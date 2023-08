Após discussão, marido tenta matar esposa com golpes de foice

Um homem de 33 anos, foi preso em flagrante na noite de ontem (19) após tentar matar a esposa com golpes de foice em uma aldeia indígena no município de Amambai, a 301 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, a vítima teve os tendões do braço esquerdo cortado e fratura exposta.

Conforme informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionados por volta das 20h, após seguranças de uma aldeia indígena localizada na MS-386, conseguirem conter o agressor e o prender em um barracão. Gravemente ferida, a vítima foi socorrida por funcionários da Casai (Casa de Saúde Indígena) até o Hospital Regional.

Durante o atendimento a vítima, os policiais tentaram falar com a mulher, mas devido à gravidade do problema, ela precisou ser sedada. A médica plantonista informou aos militares que a mulher teve lesões profundas causadas por uma lâmina afiada, que cortou os tendões e causou fratura exposta no braço esquerdo da vítima.

Ainda conforme o registro policial, a mulher também teve cortes no rosto e precisaria passar por um raio-x. Durante o encaminhamento do caso a delegacia, o autor foi questionado pelos militares e relatou que ambos iniciaram uma discussão após ele consumir bebida alcoólica. Em determinado momento, desferiu golpe de foice no rosto da esposa que, ao tentar se defender colocou o antebraço na frente e acabou sendo atingida.

Durante a briga, o autor ainda disse que jogou a foice na vegetação, mas a arma do crime não foi encontrada. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Amambai como tentativa de feminicídio.

